Radsport, Dauphine: Gaudu gewinnt dritte Etappe - van Aert in Gelb

Siegreich in Chastreix-Sancy: David Gaudu © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Trotz des verpassten Tagessiegs hat der 27-jährige van Aert die Gesamtführung bei der Rundfahrt in Frankreich wieder übernommen. Der Olympiazweite hatte das Gelbe Trikot nach seinem Auftaktsieg bereits auf der zweiten Etappe getragen.

Bei der vierten Etappe am Mittwoch wartet auf das Fahrerfeld ein 31,9 km langes Einzelzeitfahren von Montbrison nach La Batie d‘Urfe. Die berglastige Dauphine nutzen viele Spitzenfahrer wie der dreimalige Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma) als Testlauf für die am 1. Juli in Kopenhagen beginnende Tour de France.