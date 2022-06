Tennis: Raducanu bangt nach Aufgabe in Birmingham um Wimbledon-Teilnahme

Die englische Tennisspielerin Emma Raducanu gilt als große Hoffnung. Nach ihrer Aufgabe in Nottingham könnte sie nun aber den Heim-Grand-Slam verpassen.

Die US-Open-Siegerin Emma Raducanu musste beim WTA-Wurnier in Nottingham verletzt aufgeben und ließ danach ihre Wimbledon-Teilnahme offen. Sie habe „keine Ahnung“, ob sie für den Höhepunkt der Rasensaison in London (27. Juni bis 10. Juli) fit sein werde, sagte die 19-jährige Britin.

Gegen die Schweizerin Viktorija Golubic nahm Raducanu in ihrem Erstrundenmatch bereits in der Anfangsphase eine medizinische Auszeit. Sie wurde an der linken Seite behandelt und nahm Schmerzmittel, nach 33 Minuten gab sie beim Stand von 3:4 im ersten Satz auf.