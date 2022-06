Hermann Assistent von BVB-Chefcoach Terzic

Anzeige

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat den erfahrenen Peter Hermann als Assistenten des neuen BVB-Chefcoaches Edin Terzic unter Vertrag genommen. Der 70-Jährige war unter anderem bei Bayern München, Bayer Leverkusen und Schalke 04 als Co-Trainer tätig gewesen.

Hermann, der zuletzt auch als Co-Trainer der U20-Auswahl in Diensten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stand, kommt auf knapp 1000 Einsätze in den höchsten beiden nationalen Spielklassen sowie dem DFB-Pokal und weitere 200 in der Champions League bzw. Europa League.

Hermann war seit August 2019 für den DFB als Co-Trainer von Christian Wörns tätig. Zusammen betreuten sie den Jahrgang 2002 von der U18- bis zur U20-Nationalmannschaft. Für die letzten Wochen der Saison 2021/22 war Hermann bereits an Schalke ausgeliehen worden. Am Ende wurde er mit den Königsblauen Zweitliga-Meister und schaffte als Assistent von Mike Büskens die Rückkehr in die Bundesliga.