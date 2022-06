Bundesliga: Breitenreiter feiert Debüt bei Hoffenheim am 2. Juli

Der neue Trainer André Breitenreiter wird Anfang Juli seine Premiere an der Seitenlinie des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim feiern. Die Kraichgauer treten am 2. Juli (17.30 Uhr) zu einem Testspiel beim Regionalligisten Astoria Walldorf an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)