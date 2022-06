Schalke 04 stellt neuen Trainer Frank Kramer vor - Pressekonferenz im Liveticker

Auf diesen Moment haben die Fans von Schalke 04 sehnsüchtig gewartet: Am Dienstag stellen die Königsblauen in einer Pressekonferenz ab 14 Uhr ihren neuen Cheftrainer vor.

+++ Schröder holt alten Bekannten +++

+++ Büskens bleibt Schalke treu +++

Aufstiegs-Held Mike Büskens, der die Knappen nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis zurück in die Bundesliga führte, wird Schalke 04 weiterhin erhalten bleiben. Der „Eurofighter“ will jedoch wieder in die zweite Reihe und wird in Zukunft vermutlich als Co-Trainer auf der Bank sitzen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)