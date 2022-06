England-Fan sorgt für Hotel-Alarm in München vor Nations-League-Spiel gegen Deutschland

Vor dem Nations-League-Spiel gegen Deutschland zündet ein englischer Fan in einem Münchner Hotelzimmer ein bengalisches Feuer. Der Feuerwehreinsatz kommt ihn teuer zu stehen.

Mitten in der Nacht musste die Berufsfeuerwehr München am frühen Dienstagmorgen zu einem Hotel in der Ingolstädter Straße ausrücken.