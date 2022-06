Ángel Di María: PSG-Aus wegen Real Madrid? Barca und Juventus als Optionen

Ángel Di María äußert sich emotional über seinen Abgang bei PSG. Er bedankt sich bei den Fans - und sieht Real Madrid als Auslöser für sein Aus in Paris.

Der Abschied im Parc des Princes war für Ángel Di María besonders emotional. Nach sieben Jahren in der französischen Hauptstadt hat der Argentinier seine Koffer gepackt und muss sich nun einen neuen Verein suchen.

„Im Januar habe ich dem Verein gesagt, dass ich bleiben wollte, und sie sagten mir, dass sie sehen müssten, was passiert. Es ist möglich, dass das Ausscheiden gegen Real Madrid und das ganze Chaos, das es gab, gegen mich gesprochen haben“, erklärte der argentinische Nationalspieler mit Blick auf das Achtelfinal-Aus in der Königsklasse.

So lief der PSG-Abschied von Di María

„Es werden sicher noch andere Spieler gehen. In meinem Fall war es einfach, denn sie mussten lediglich nicht mit mir verlängern. Auf der einen Seite hat es mir wehgetan, auf der anderen nicht. Ich bin auf eine ganz besondere Art und Weise gegangen“, schilderte Di María.

Dementsprechend bedankte sich der Argentinier vor allem bei den Pariser Fans: „Es war eine Nacht, die ich nie vergessen werde und es ist nicht selbstverständlich, dass ein Argentinier in einem anderen Land einen solchen Abschied erleben darf. Es ist schwer, die Zuneigung der Pariser Fans zu gewinnen.“

Di María: Von PSG zu Juventus oder FC Barcelona?

Mit seinen 34 Jahren wird sich der in Rosario geborene Linksfuß in den nächsten Wochen einen neuen Verein suchen. Interessenten dürfte es trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch reichlich geben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Für PSG war Di María seit 2015 aufgelaufen. In 294 Partien schoss der Argentinier 92 Tore und assistierte bei 118 weiteren, was ihn zum besten Vorlagengeber der Vereinsgeschichte macht. Während seines Aufenthalts in Paris feierte Di María 19 Titelgewinne.