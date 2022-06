Alica Schmidt über Rennen mit Mats Hummels, Challenge an Neymar und ihre Ziele

Alica Schmidt gehört zu den bekanntesten deutschen Sportlerinnen. Die Läuferin spricht bei SPORT1 über ihre Ziele, das Duell mit Mats Hummels und wem sie in der Bundesliga die Daumen drückt.

400-Meter Läuferin Alica Schmidt hat in der Zukunft viel vor - will neben ihren knapp drei Millionen Followern auf Instagram, auch auf der Tartanbahn auf sich aufmerksam machen.

Dafür will sie sich in diesem Sommer zunächst bei den Europameisterschaften beweisen und danach auch zu Olympia 2024 nach Paris. „Ich hoffe, dass ich 2024 mit der Staffel an den Start gehen kann. Da arbeite ich jeden Tag drauf hin“, sagte Schmidt im Gespräch mit SPORT1.