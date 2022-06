Tourist Trophy: Brite Davy Morgan verunglückt tödlich auf Isle of Man

Die berühmt-berüchtigte Tourist Trophy auf der Isle of Man hat bereits ihr drittes Todesopfer in diesem Jahr gefordert.

Der Brite Davy Morgan starb am Montag nach einem Sturz im Supersportrennen. Der 52-Jährige war einer der erfahrensten Piloten bei der TT, das Rennen, das ihn letztlich das Leben kostete, war sein 80. seit seinem Debüt im Jahr 2002.

Am Sonntag war der Franzose Olivier Lavorel ums Leben gekommen, als sich das von seinem Landsmann Cesar Chanel gelenkte Seitenwagen-Gespann in der ersten Runde überschlug. Am vergangenen Mittwoch starb der britische Yamaha-Fahrer Mark Purslow bei einem schweren Unfall im Training.