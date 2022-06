Bundesliga: Andrej Woronin schließt Hertha-Engagement vorerst aus

Russland-Verbleib trotz Krieges: Hertha-Trainer Schwarz erklärt Zeit in Moskau

„Die Hertha und Berlin bleiben immer in meinem Herzen. Mir wurde schon zu meiner Rückkehr gratuliert, aber das war verfrüht. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück, aber nicht jetzt“, sagte der 42-Jährige im kicker-Interview.

Der Ukrainer und Ex-Herthaner war bis Kriegsbeginn Assistent von Schwarz bei Dynamo Moskau. „Ihm zu assistieren war interessant. Sandro setzt auf Zusammenhalt, nimmt sich viel Zeit für jeden einzelnen Spieler“, meinte Woronin. Er selbst hoffe, „bald in Deutschland arbeiten zu können“.

Trotz der verpassten WM-Qualifikation seines Heimatlandes ist der frühere Stürmer „stolz“ auf die ukrainische Nationalmannschaft. „Ja, unsere Mannschaft hat gut gespielt, sie hatte den Sieg verdient“, kommentierte er die unglückliche 0:1-Niederlage im Play-off-Finale in Wales am Samstag und blickte bereits voraus: „Ich hoffe, dass wir uns für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren.“