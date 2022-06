WWE RAW: Hammer-Ankündigung um John Cena, Schock um Legende Edge

John Cena kehrt zum Jubiläum zurück

Edge von Judgment Day verraten - Finn Balor ersetzt ihn

Rhea Ripley fordert Bianca Belair, Riddle Roman Reigns

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Auch dieses Match dürfte bei Money in the Bank steigen, für den SummerSlam soll dann Reigns vs. Orton und für die Europashow Clash at the Castle Reigns vs. Drew McIntyre vorgesehen sein - McIntyre hat letzteres im WWE-TV auch schon als Plan verkündet. Diese Planungen standen zuletzt aber wieder in Frage, als WWE das eigentlich als Stadionshow geplante Money in the Bank in eine kleinere Halle verlegt und Reigns aus Werbemaßnahmen entfernt wurde.