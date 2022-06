Tennis: Andy Murray: Rafa Nadals 14 French-Open-Siege sind nicht zu wiederholen

„14 Grand-Slam-Turniere am selben Schauplatz zu gewinnen, ist unfassbar“, sagte Murray bei einer Pressekonferenz vor seinem ersten Auftritt beim Rasenturnier in Stuttgart mit Blick auf den erneuten French-Open-Triumph des Spaniers.

Stattdessen startete der 35 Jahre alte Schotte bereits in der vergangenen Woche in die Rasensaison und erreichte das Halbfinale beim Challenger im englischen Surbiton. In Stuttgart trifft Murray in Runde eins am Dienstag auf Christopher O‘Connell (Australien).