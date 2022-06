Kampfsport: Innferno FC 5 und NFC 9 LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

NFC-Comeback: Dieser MMA-Star greift wieder an

SPORT1 bietet MMA-Fans im Juni gleich zwei Events der Extraklasse. Zuerst stehen beim Innerno FC zwei Titelkämpfe an. Eine Woche später gibt es die NFC9 in Balingen im Free-TV und Livestream.

Im Juni hält SPORT1 zwei besondere Leckerbissen für die MMA-Fans in Deutschland bereit!

Zuerst steht das Innferno FC 5 am 11. Juni (ab 23.00 Uhr auf im Free-TV und Livestream) auf dem Programm. Nur eine Woche später gibt es den nächsten Actionkracher. Am 18. Juni (ab 23.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) können sich die Fans auf das fünfte Event der National Fighting Championship (NFC) freuen.

Bei der fünften Ausgabe der Innferno Fighting Championship ist die Dogana im Congress Innsbruck bereits zum dritten Mal Gastgeber für dieses spektakuläre Event. Dabei stehen in diesem Jahr gleich zwei Titelkämpfe auf der Fightcard.

Im Weltergewicht stehen sich Roberto Pastuch und Andreeas Binder gegenüber. Pastuch könnte sich in diesem Kampf sogar zum Doppel-Champion krönen. Beim Innferno FC hält er bereits den Titel im Super-Leichtgewicht und greift nun auch in der neuen Gewichtsklasse nach dem Thron.

Allerdings sollte der gebürtige Argentinier seinen Kontrahenten nicht unterschätzen. Der Rumäne ist seit seinem MMA-Profidebüt ungeschlagen und steht aktuell bei fünf Siegen in Folge - allesamt mit teils spektakulären Submissions und K.o.

Auch im Mittelgewicht soll es spektakulär werden. Florian Aberger, der bei einem Kampfrekord von sieben Siegen und null Niederlagen steht, erklärte bereits im vergangenen Jahr, dass er ganz nach oben will. Mit seinem K.o.-Sieg gegen Ivan Vladimir bei der 10. Cage Fight Series im April untermauerte er diese Ankündigung erst kürzlich.

Ob Erikas Golubovskis diese Serie beenden kann, wird sich zeigen. Immerhin hat der Litauer bei sieben Siegen und einem Remis auch noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Man darf also gespannt sein.

Alle Kämpfe beim Innferno FC 5 im Überblick

NFC 9: Titelfight bei Balingen-Premiere

Schon eine Woche später geht es mit der MMA Fighting Night NFC 9 in die nächste Runde. Diesmal geht es nach Balingen, in die Sparkassen Arena. Die NFC ist zum ersten Mal in Balingen, Heimat des Teams um den deutschen MMA-Pionier Peter Sobotta, zu Gast.