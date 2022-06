Wieder kein Sieg für Frankreich - Hängepartie in Wien

Erneut kann Weltmeister Frankreich keinen Sieg in der Nations League einfahren. In Österreich hingegen wird noch gespielt.

Und während im Ernst-Happel-Stadion noch gespielt wurde, kam der Weltmeister in Split in einer Neuauflage des WM-Endspiels von 2018 gegen Kroatien nicht über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden hinaus. Adrien Rabiot vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin war in der 52. Minute für die Gäste erfolgreich, für den Ausgleich sorgte Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim per Foulelfmeter (83.)