Saudi-Tour: US-Star Mickelson unterschreibt bei umstrittener Golf-Serie

US-Golfstar Phil Mickelson wird nach langem Hickhack nun definitiv Teil der neuen umstrittenen Turnierserie mit insgesamt 200 Millionen Dollar Preisgeld aus Saudi-Arabien werden. Der 51 Jahre alte sechsmalige Major-Sieger bestätigte via Twitter, dass er einen Vertrag mit LIV Golf Investments abgeschlossen habe.

Bereits ab Donnerstag wird er am ersten Turnier der Serie in der Nähe von London antreten. "Lefty" Mickelson soll Zugpferd der Serie werden, die in Konkurrenz zur US-Profiorganisation PGA steht.