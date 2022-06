FC Bayern München: "Etwas in mir ist gestorben" - Lewandowski legt im Wechseltheater nach

Robert Lewandowski möchte den FC Bayern München weiterhin mit allen Mitteln verlassen. Der polnische Stürmer legt in einem Podcast in der Heimat mit deutlichen Worten nach.

„Etwas ist in mir gestorben, ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben“, sagte der Bayern-Star anschließend. (Nächste Stufe in Lewy-Theater droht)