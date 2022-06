French Open: Das Sieger-Doppel aus Frankreich war eigentlich schon böse zerstritten

2016: Mladenovic und Garcia mit Traumjahr

In ihrer damals regelmäßig veröffentlichten Kolumne Kickin‘ it with Kiki warf sie Garcia auch vor, den von ihr geäußerten Trennungswunsch nur per Telefon-Nachricht übermittelt zu haben: „Sie hatte nicht den Mut oder die menschlichen Größe, zu mir zu kommen und von Angesicht zu Angesicht mit mir zu sprechen und zu sagen: ‚Hör zu, Kiki, ich habe diese Ziele, ich sehe das so, ich möchte aus diesem Grund aufhören‘, aber das ist nicht passiert.“