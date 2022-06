Anzeige

Lionel Messi glänzt - seine Mission bei Argentinien und PSG ist noch nicht zu Ende Messis Mission noch nicht zu Ende

Messi überrascht mit Aussage zur WM

Michal Swiderski

Lionel Messi zeigt mit einer Fünf-Tore-Gala, dass mit ihm noch zu rechnen ist. Der alternde Superstar hat offenbar noch einiges vor.

Lionel Messi zeigt es seinen Kritikern!

Im Freundschaftsspiel am Sonntag gegen Estland netzte der Argentinier fünfmal ein. Das gelang ihm im Trikot der Albiceleste bisher noch nie und insgesamt überhaupt erst zum zweiten Mal in seiner Karriere. Im Jahr 2012 war Messi mit seinen fünf Treffern maßgeblich an Barcelonas Leverkusen-Demontage in der Champions League beteiligt.

Anzeige

Die Tore 82 bis 86 für die Nationalmannschaft ließen den Superstar in der ewigen Torschützenliste an Ungarn-Ikone Ferenc Puskás vorbeiziehen und den vierten Platz einnehmen.

Der Rückstand auf Tabellenführer Cristiano Ronaldo verringerte sich trotzdem nur auf 31 Treffer, weil der Portugiese parallel doppelt gegen die Schweiz traf.

„Wir hätten die Saison nicht besser beenden können. Wir haben erst die Finalissima gewonnen und heute noch mehr Spielzeit in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft absolviert“, meldete sich der siebenmalige Ballon-d‘Or-Gewinner nach dem Spiel auf Instagram zu Wort.

Seine Fünf-Tore-Gala erwähnte Messi dabei nicht und das trotz der mehr als durchwachsenen Saison.

Neuanfang einer Legende

Der Mega-Transfer zu PSG im vergangenen Sommer schockte die Fußballwelt. Nach über 20 Jahren in Barcelona verließ Messi die Katalanen und schloss sich PSG an. Ein Wechsel bahnte sich zwar wegen des zerstörten Verhältnisses zur Führungsetage und Barcas Finanzproblemen an, doch viele Fans glaubten dennoch nicht an einen Abgang der Vereinslegende.

Hinzu kam das Ziel: Paris Saint-Germain, geführt von Scheich Nasser Al-Khelaifi, gehört nicht zu den beliebtesten Vereinen. Die Erwartungen an „La Pulga“ im Zusammenspiel mit der Traum-Offensive um Kylian Mbappé und Neymar waren dafür umso größer.

Zumal PSG nicht nur Messi holte - der Scheich-Klub schlug weiter auf dem Transfermarkt zu. Auch Ex-BVB-Star Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum sowie Real-Legende Sergio Ramos zog es nach Paris. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Anzeige

Messis Absturz und der Weg zurück

Die ersten drei Monate in der französischen Hauptstadt waren für Messi eine Zeit zum Vergessen. Trainingsrückstand, eine Knochenprellung und Knieprobleme ließen den Argentinier sieben Partien verpassen. In den restlichen fünf Spielen in der Ligue 1 gelang dem kleinen Magier kein einziger Scorerpunkt.

Kein Wunder, dass das Medienecho verheerend war. Auch eine Reise zur Nationalmannschaft sorgte für Ärger.

Doch danach ging es bergauf für die Barca-Legende. Am 14. Spieltag glänzte Messi mit einem Tor und einer Vorlage, im darauffolgenden Spiel bereitete er sogar drei Treffer vor. Zwar waren die Leistungen nach wie vor nicht mit denen aus seinen besten Zeiten in Barcelona vergleichbar, aber die Formkurve zeigte eindeutig nach oben.

Messi setzte einige Glanzpunkte und beendete die Saison wettbewerbsübergreifend mit 11 Toren und 15 Assists. Mühelos sicherten sich die Pariser vier Spiele vor Schuss die Meisterschaft, doch in Feierlaune waren Fans und Spieler trotzdem nicht wirklich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Neuer Anlauf für CL-Titel

Das Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den späteren Sieger Real Madrid saß tief. Besonders nach dem knappen 1:0-Erfolg im Hinspiel waren die Hoffnungen groß. Trotzdem platzte der Traum von der Königsklasse erneut.

Ein Messi-Abgang ist jetzt trotzdem kein Thema mehr. Der Argentinier wird mit PSG in die nächste Saison gehen und Stand jetzt weiterhin das Super-Trio mit Neymar und Mbappé bilden. Letzterer hat sich letztens mit seiner überraschenden Verlängerung langfristig an den amtierenden Meister gebunden.

Neues Trikot für Messi, Neymar und Co. enthüllt

Anzeige

In der kommenden Spielzeit soll endlich der Henkelpott her. Berichten zufolge wird ein neuer Trainer das Steuer bei PSG übernehmen. Möglicherweise trauen es die Franzosen dem Conference-League-Sieger José Mourinho zu, das langjährige Ziel zu erreichen.

Mit Lionel Messi in Topform ist das auf jeden Fall möglich!

WM-Titel als Krönung?

Sollte es PSG gelingen, aus dem aktuellen Star-Ensemble eine Mannschaft zu formen, stünden die Pariser mit Sicherheit unter den Kandidaten auf den begehrten Titel. Für Messi, der möglicherweise in seine letzten Saison in Europa geht, wäre das der perfekte Abschied. Der Zauberfloh hatte in der Vergangenheit mehrfach mit einem Karriereausklang in der MLS geliebäugelt.

Nicht zu vergessen ist auch die anstehende Weltmeisterschaft. Die formstarke Albiceleste könnte sich langsam zum Geheimfavoriten entwickeln. Und ein WM-Titel würde die Titelsammlung Messis endgültig vollenden.

Am kommenden Samstag trifft Argentinier im Kracher-Duell auf Brasilien. Vereinskollege Neymar gelang in seinem letzten Spiel gegen Südkorea ein Doppelpack. Möglicherweise setzt Messi gegen die Canarinhos zum Saisonabschluss nochmal ein Ausrufezeichen.

Messis Mission als einer der besten Spieler der Welt ist noch nicht zu Ende…