DFB-Team: Moukokos Wohlfühloase in der U21 und die Hoffnung für den BVB

„Ich bin sehr gerne bei der U21, das tut mir gut“, sagte der als Wunderkind gepriesene Stürmer nach dem 4:0 gegen Ungarn in Osnabrück, bei dem er mal wieder getroffen hatte. Es war das vierte Tor des erst 17 Jahre alten BVB-Juwels im dritten Spiel für die U21. (NEWS: Alles zur U21-EM-Qualifikation)

Wenn Moukoko beim DFB-Team weilt, läuft es regelmäßig rund - doch das war zuletzt viel zu selten der Fall. Denn ähnlich wie bei Borussia Dortmund wurde der Angreifer auch bei der deutschen U21 immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Den Titelgewinn vor einem Jahr verpasste er ebenso wie zahlreiche Qualifikationsspiele, am Dienstag in Polen (ab 18.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) ist er dagegen mit dabei. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

„Ich hoffe, dass er nach seiner Zeit bei uns bei der U21 wieder mit viel Selbstvertrauen zurück zum Verein geht, sich dem Cheftrainer in Dortmund zeigt, anbietet und dann hoffentlich auf mehr Spielminuten kommt als in der vergangenen Saison. Denn das ist wichtig für einen jungen Spieler wie ihn“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo.

U21-Trainer von Moukoko überzeugt

Auch für die deutsche U21 wäre ein Moukoko in Topform wertvoll. Denn der Teenager kann und will nicht nur bei der EM im kommenden Jahr für Furore sorgen, sondern wäre auch noch bei den Endrunden 2025 und 2027 spielberechtigt. „Youssoufa ist ein großes Talent, das vor dem Tor brandgefährlich ist“, so Di Salvo.