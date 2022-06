2. Liga: Sippel zurück zum 1. FC Kaiserslautern? Das ist dran

Nach dem Wechsel von Matheo Raab zum Hamburger SV, der einer der Aufstiegshelden des FCK war, besteht bei den Roten Teufeln nach dem Aufstieg in die 2. Liga nun Handlungsbedarf auf der Torhüterposition. Avdo Spahic, der 2019 von Energie Cottbus in die Pfalz wechselte und in der Saison 2020/2021 seinen Stammplatz an Raab verlor, dürfte in der 2. Liga nur Nummer 2 sein. Eigengewächs Lorenz Otto (21 Jahre, seit 2017 beim FCK), wird den Verein verlassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)