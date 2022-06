Weber kratzt an der 90-Meter-Marke - Mihambo siegt erneut

Der Speer-Olympiavierte Julian Weber ist knapp am ersten 90-Meter-Wurf seiner Karriere vorbeigeschrammt.

Der 27 Jahre alte Mainzer steigerte sich am Pfingstmontag im niederländischen Hengelo auf 89,54 m und verbesserte seine persönliche Bestleistung um 1,25 m. Besser war nur Weltmeister Anderson Peters aus Grenada.

Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) bleibt unterdessen in der laufenden Saison im Weitsprung weiter ungeschlagen. Die 28-Jährige setzte sich in Hengelo mit 6,65 m durch, blieb aber erneut deutlich unter der Sieben-Meter-Marke, die sie nur beim Saisoneinstieg in Birmingham (7,09) übertroffen hatte. "Das war ein harter Wettkampf", sagte Mihambo, die vor Quanesha Burks (USA/6,53) gewann.