Zidanes Kopfstoß-Statue soll wieder aufgestellt werden

Pünktlich zum Beginn der WM will Katar die umstrittene Statue, die den Kopfstoß von Zinedine Zidane darstellt, wieder der Öffentlichkeit präsentieren.

Pünktlich zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im November will der WM-Gastgeber die umstrittene Statue, die den Kopfstoß von Zinedine Zidane im WM-Finale 2006 in Berlin gegen Italiens Verteidiger Marco Materazzi darstellt, wieder der Öffentlichkeit präsentieren.