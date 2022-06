THW Kiel steht nach Verletzungs-Pech rund um Sander Sagosen und Hendrik Pekeler unter Schock

Nach der schlimmen Verletzung von Superstar Sander Sagosen werden die Personalsorgen beim THW Kiel immer größer. Durch den Ausfall des zweiten Schlüsselspielers geraten die Ziele in Gefahr.

Die Zebras gehen am Stock. Nach den Horror-Verletzungen von Superstar Sander Sagosen und Hendrik Pekeler sind die großen Ziele in Gefahr.

Den Pfingst-Schock musste Filip Jicha erst einmal verdauen. „Es ist brutal, dass wir innerhalb so kurzer Zeit zwei unserer Schlüsselspieler durch Verletzungen verloren haben“, sagte der Trainer des THW Kiel, als die schlimmsten Befürchtungen zur traurigen Gewissheit geworden waren.

Kiel fehlen zum Saisonende die Schlüsselspieler

Nach Abwehrchef Hendrik Pekeler (Achillessehnenriss) fällt nun auch noch Sander Sagosen - wenn man so will Kiels Angriffschef - für den Saison-Endspurt aus.

Den Kampf in der Liga um Platz zwei und das Final Four in der Champions League (18. und 19. Juni) muss der deutsche Rekordmeister damit ohne zwei seiner absoluten Leistungsträger bestreiten. „Wir fühlen mit Peke und jetzt Sander, wissen aber auch, dass es ohne die beiden gehen muss“, sagte Jicha.