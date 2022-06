Nations League: Englands Southgate bewundert Flick und spricht über Musiala

England-Coach Gareth Southgate hat sich vor der Begegnung mit Deutschland zu Jamal Musialas Entscheidung, für Deutschland aufzulaufen, geäußert. „Wir hätten uns gefreut, wenn er bei uns geblieben wäre. Doch wenn du jeden Tag bei Bayern München trainierst und von deutschen Nationalspielern umgeben bist, wird es schwierig“, so der 51-Jährige. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

„Wir haben es genossen, mit ihm in unseren U-Nationalmannschaften zu arbeiten und wussten, dass er ein großartiger Spieler ist und auch in Zukunft sein wird.“ Dennoch sei es „schön zu sehen, dass er sich gut schlägt“.

Southgate mit Loblied auf Flick

Zudem zollte Southgate seinem Gegenüber Hansi Flick großen Respekt und Bewunderung. „Man sieht viele Elemente von dem, was er mit Bayern geleistet hat“, sagte er auf der Pressekonferenz vor der Partie in der Allianz Arena.

Dabei bezog sich der 51-Jährige auch auf die sieben Profis von Rekordmeister Bayern München, die Flick, der 2020 und 2021 innerhalb eines Jahres als Bayern-Trainer alle sechs möglichen Titel gewann, beim 1:1 in Italien am Sonntag in die Startelf beordert hatte. „Man hat den Zusammenhalt, das Gegenpressing und das Pressing der Offensive gesehen, darauf müssen wir vorbereitet sein“, meinte Southgate.