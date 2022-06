Uli Hoeneß spricht über die Zukunft von Robert Lewandowski

Uli Hoeneß glaubt, dass Robert Lewandowski auch in der kommenden Saison beim FC Bayern spielen wird. Der Ehrenpräsident ist davon überzeugt, dass der Stürmer seine Leistung bringen wird.

Die Causa Lewandowski hält den FC Bayern schon seit einiger Zeit in Atem. Wird der polnische Stürmer auch in der kommenden Saison das Bayern-Trikot tragen oder wechselt er bereits jetzt zum FC Barcelona?

Am Rande des Abschiedsspiels von Kommentator-Legende Werner Hansch äußerte sich Uli Hoeneß auch zum „Lewy“-Thema.

Für Hoeneß ist die Sachlage ohnehin klar: „Ich hab ja schon immer gesagt: Wenn man keine Alternative hat, von der man glaubt, dass sie ihn einigermaßen ersetzen kann - das sieht im Moment so aus, dass das schwierig ist -, dann würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, wie alle anderen im Verein, dass er noch ein Jahr bleibt. Und dann muss man sehen, ob er nächstes Jahr ablösefrei geht oder vielleicht sogar nochmal verlängert, das weiß ja kein Mensch.“

Hoeneß: „Wenn das alles kommt...“

Auf die Frage von SPORT1-Moderator Thomas Helmer, was bei „Lewy“ passiert sei, dass er nicht mehr in München bleiben wolle, erwiderte Hoeneß: „Gar nix ist passiert. Der ist so, wie er immer war, und schaut, dass er seine Interessen erfüllt kriegt.“