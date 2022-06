Deutschland - England: DFB-Elf kniet mit Three Lions gegen Rassismus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im Klassiker gegen England am Dienstag (Nations League: Deutschland - England, Dienstag ab 20.45 Uhr im Liveticker) mit den Three Lions ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Wie beim 0:2 im EM-Achtelfinale in London im vergangenen Jahr werden die Profis vor dem Anpfiff der Nations-League-Partie gemeinsam auf dem Rasen knien.