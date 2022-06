Klassiker gegen England: Flick hält sich bedeckt

Flick kündigt Startelf-Veränderung an © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Hansi Flick hütet seine Aufstellung vor dem Klassiker in der Nations League gegen England am Dienstag wie ein Staatsgeheimnis.

Hansi Flick hütet seine Aufstellung vor dem Klassiker in der Nations League am Dienstag (Dienstag, 07.06.2022: Deutschland - England ab 20.45 Uhr im Liveticker) in München wie ein Staatsgeheimnis.