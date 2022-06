Alexander Zverev gibt Reha-Einblick bei Instagram - NBA-Star muntert ihn auf

Alexander Zverev gibt einen weiteren kleinen Einblick in seine beginnende Reha. Diverse Sportgrößen schicken aufmunternde Worte - auch ein Kumpel aus der NBA.

Den ersten schweren Schock der schmerzhaften Verletzung im Halbfinale der French Open hat Zverev verdaut, ab jetzt legt er alle Energie in die Regeneration. Ob es bis Wimbledon (ab 27. Juni) reicht? Äußerst fraglich.

„Die Behandlungen haben angefangen“, schrieb der Weltranglistendritte unter den Einblick in seine Gefühlslage, den er am Abend vor dem Flug von seinem Wohnort Monte Carlo nach Deutschland bei Instagram teilte. In München soll laut Bild die erste Diagnose des Risses mehrerer Außenbänder im Fuß gestützt und anschließend der Reha-Plan festgelegt werden.