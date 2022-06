Sportwetten: Flick-Team Favorit gegen England

Der viermalige Fußball-Weltmeister Deutschland geht am Dienstag als Favorit ins Nations-League-Duell gegen England in München.

Der viermalige Fußball-Weltmeister Deutschland geht am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) als Favorit ins Nations-League-Duell gegen England in München. Bleibt das DFB-Team im elften Länderspiel unter Bundestrainer Hansi Flick ohne Niederlage, zahlt Sportwettenanbieter bwin bei einem Sieg das 2,30-fache zurück, ein Remis ist mit einer Quote von 3,30 notiert. Einen Sieg der Three Lions belohnt der Buchmacher mit einer Quote von 3,10.