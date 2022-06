Mainz verleiht Nebel nach Karlsruhe

Der FSV Mainz 05 gibt einen Offensivspieler für einen Saison in die 2. Bundesliga ab.

Bundesligist FSV Mainz 05 hat Offensivspieler Paul Nebel an Zweitligist Karlsruher SC verliehen. Wie die Rheinhessen am Montag mitteilten, soll der 19-Jährige bei den Badenern in der kommenden Saison „mehr Spielpraxis auf hohem Niveau erhalten“.