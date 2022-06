Bohmann: "Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda"

Die Handball-Bundesliga (HBL) will ihr Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit weiter vorantreiben.

Die Handball-Bundesliga (HBL) will ihr Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit weiter vorantreiben. "Das Thema steht bei uns ganz auf oben der Agenda", sagte Geschäftsführer Frank Bohmann im Zuge des Weltumwelttages im Interview mit Sky.

So habe man bei der HBL bereits in der jüngeren Vergangenheit einiges bewegt: "Bei uns in der Geschäftsstelle sind innerdeutsche Flüge verboten. Wir sind auf längeren Strecken nur noch mit der Bahn unterwegs."