WWE Hell in a Cell: Cody Rhodes kämpft 24 Minuten trotz Horror-Verletzung

Cody Rhodes trat bei WWE Hell in a Cell 2022 mit einem Brustmuskelriss an © WWE

Unfassbar: Cody Rhodes reißt sich kurz vor seinem Hauptkampf gegen Seth Rollins bei WWE Hell in a Cell den Brustmuskel „vom Knochen“ - und zieht trotzdem durch.

Obwohl sich der „American Nightmare“ Cody Rhodes kurz vor der Großveranstaltung Hell in a Cell 2022 in der Nacht zum Pfingstmontag eine wahrhaftige Horror-Verletzung zuzog, zog er seinen geplanten Käfig-Kampf gegen Seth Rollins durch. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Rhodes siegte am Ende und feierte unter Tränen, muss nun allerdings erstmal eine lange Pause von seiner Mission nehmen, Roman Reigns den Titel abzunehmen, den sein legendärer, 2015 verstorbener Vater Dusty Rhodes nie hatte gewinnen können.

Cody Rhodes riss sich den Brustmuskel „vom Knochen“

Bereits in den Stunden vor HIAC war durchgesickert, dass Rhodes sich bei einer Trainingseinheit im Vorfeld schwer an der Brust verletzt hatte - womit auch WWE zwei Tage nach der Verletzung von CM Punk bei Konkurrent AEW ein herber Rückschlag ereilte.

Nach Darstellung von WWE hat sich Rhodes beim Gewichtheben den rechten Brustmuskel „komplett vom Knochen gerissen“ - der angeblich vorgeschädigt gewesen war durch seine Prügelei mit Rollins bei der TV-Show Monday Night RAW am Montag. Letzteres ist mit Vorsicht zu bewerten, in solchen Fällen passt WWE die reale Verletzungsgeschichte gern ans Drehbuch-Geschehen an.