NHL: Tampa Bay verkürzt gegen Rangers

New York (SID) - Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga seine Chancen auf eine erneute Teilnahme am Finale um den Stanley Cup gewahrt. Dank einer späten Aufholjagd gewann das Team von Coach Jon Cooper gegen die New York Rangers 3:2 und verkürzte damit in der "best of seven"-Finalserie auf 1:2.