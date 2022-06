WM 2022 in Katar: Das sind die Teilnehmer und Gruppen

Wales sichert sich mit dem Sieg gegen die Ukraine im Playoff-Finale das letzte WM-Ticket für Europa. SPORT1 gibt einen Überblick über alle feststehenden Teilnehmer und Gruppen der WM in Katar.

Aufgrund des russischen Angriffskriegs mussten die ursprünglich für Ende März angesetzten Duelle der Ukraine in Schottland (3:1) und Wales verschoben werden. In Polen (2:0 gegen Schweden) und Portugal (2:0 gegen Nordmazedonien) hatten sich bereits zwei europäische Mannschaften über die PlayOffs qualifiziert.

Der dritte deutsche WM-Gruppengegner wird am 14. Juni zwischen Costa Rica (CONCACAF) und Neuseeland (Ozeanien) ermittelt. Am 7. Juni stehen sich zunächst Australien und die Vereinigten Arabischen Emirate gegenüber und ermitteln einen weiteren Asienvertreter, der Sieger trifft am 13. Juni auf den Südamerika-Vertreter Peru.