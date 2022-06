MotoGP: Peinliche Panne von Aleix Espargaro beim GP von Spanien in Barcelona

Espargaro rutscht auf Platz fünf ab

Espargaro bricht nach dem Rennen in Tränen aus

Espargaro versuchte sich in der Ecke seiner Box zu verkriechen und brach in Tränen aus.

„Alles was ich sagen kann: Sorry an mein Team. Es war ein Fehler, der in dieser Kategorie einfach nicht akzeptabel ist. Es war komplett mein Fehler“, sagte er nach dem Rennen.