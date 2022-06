WM-Qualifikation: Wales - Ukraine 1:0, Yarmolenko-Eigentor entscheidet das Spiel

Die Mannschaft rund um Superstar Gareth Bale setzte sich im entscheiden WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine mit 1:0 (1:0) durch und qualifizierte sich damit für die WM 2022 in Katar.

Die Ukraine war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft, etliche gute Chancen wurden jedoch vergeben.

Wales-Star Bale bleibt lange blass

Die Ukrainer hatten trotz ihrer unkoordinierten Vorbereitung seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar das Geschehen insgesamt gut im Griff, Oleksandr Sintschenko (30.) sorgte mit einem Versuch aus 18 Metern für Gefahr, Wayne Hennessey avancierte zum besten der elf Waliser.

Nach dem Seitenwechsel vergab Aaron Ramsey freistehend aus wenigen Metern sträflich die Chance, für Wales zu erhöhen (49.). Es ging weiter hin und her, erneut Jaremtschuk (56.) scheiterte nach toller Vorarbeit an Hennessey.

Überragender Wales-Keeper verhindert Ausgleich

Nach einer Stunde warf die Ukraine alles nach vorn. Wales kam zu Konterchancen, in der 75. Minute scheiterte der eingewechselten Brennan Johnson am Pfosten und nur Sekunden später Bale am ukrainischen Keeper Heorhij Buschtschan.