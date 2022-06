Golf: Schneider überzeugt auch in Winsen

Golfprofi Marcel Schneider hat mit einem weiteren Top-Ergebnis auf der Europa-Tour in Winsen bei Hamburg seine starke Form unter Beweis gestellt.

Der 32-Jährige spielte zum Abschluss am Sonntag eine bogeyfreie 67er-Runde und wurde mit insgesamt 286 Schlägen geteilter Fünfter. In der Vorwoche hatte Schneider bei den Dutch Open in Cromvoirt mit Rang vier sein zweitbestes Tour-Ergebnis erreicht.