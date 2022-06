Handball: Kiel siegt - Sorge um verletzten Sagosen

Pokalsieger THW Kiel hat am 32. Spieltag der Handball-Bundesliga einen souveränen Sieg über den HSV Hamburg eingefahren, diesen aber womöglich teuer erkauft. Der norwegische Superstar Sander Sagosen knickte beim 29:22 (16:8) in der ersten Halbzeit bei der Landung um und musste vom Feld gebracht werden. Laut Kieler Nachrichten besteht beim 26-Jährigen der Verdacht auf eine Sprunggelenks-Fraktur.

Beim Rekordmeister, der in diesem Jahr dem SC Magdeburg in der Meisterschaft den Vortritt lassen musste, ist die Sorge groß, dass Sagosen nun den Saisonendspurt verpasst. In der Champions League stehen die Kieler im Final Four, das am 18. und 19. Juni in Köln ausgetragen wird.