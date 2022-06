French Open: Rafael Nadal gewinnt das Endspiel gegen Casper Ruud und holt seinen 22. Grand-Slam-Titel

Nach dem Spiel überraschte der Spanier bei der Siegerehrung mit einem Versprechen für die Zukunft: „Ich weiß nicht, was in der Zukunft noch passieren kann, aber ich werde weiterkämpfen, um im Wettbewerb zu bleiben.“

Hört sich nicht so an, als wenn der König des Sandes, in naher Zukunft abtreten wird. Gerade die Medien in seinem Heimatland Spanien hatten vermutet, dass er nach dem Turnier sein Karriere-Ende verkünden könnte.