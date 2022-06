Real Madrid: Nach Rüdiger-Transfer - so stellt Carlo Ancelotti jetzt die Königlichen neu auf

So könnte die neue Viererkette von Real Madrid aussehen

Ancelotti lässt sein Team bevorzugt in einem offensiven 4-3-3- oder 4-2-3-1-System auflaufen. In seinen zwei Amtszeiten bei Real vertraute der 62-Jährige in jedem Spiel auf eine Viererkette, die in der vergangenen Saison meist aus Ferland Mendy, Alaba, Éder Militão und Dani Carvajal bestand.