WM 2022: Ukraine ìn Playoffs in Wales - Bale vor letztem Spiel?

Der Krieg in der Heimat tobt seit über 100 Tagen, das unermessliche Leid ihrer Landsleute wächst stetig - doch die ukrainischen Fußballer könnten entschlossener kaum sein. So kurz vor dem großen WM-Traum gehe es nicht mehr um „Kondition oder Taktik“, betonte Starspieler Oleksandr Zinchenko, „sondern um das Überleben“. Sie wissen schließlich genau, für wen sie spielen.

„Wir werden alles dafür tun, um die Ukrainer stolz zu machen", versprach Nationaltrainer Oleksandr Petrakow vor dem Showdown am Sonntag in Cardiff. Sie alle wollen für einen kleinen Lichtblick in dunklen Zeiten sorgen.

Nur Wales steht nach schweren Monaten noch zwischen der Ukraine und ihrem sportlichen Traum, nur ein Sieg fehlt bis zur Teilnahme an der WM-Endrunde in Katar.

„Wir werden für unser Land spielen“

Die Beine sind schwer, der Kopf ist leer. Dass etliche Spieler erstmals seit Kriegsausbruch am 24. Februar wieder ein Pflichtspiel absolvierten, dass die emotionale Last für die Mannschaft kaum geringer wird, sieht Zinchenko aber eher als Motivation. „Alle werden bis zum Ende kämpfen und alles geben, denn wir werden für unser Land spielen", sagte der Star von Manchester City.

Es sind die Botschaften aus der Heimat, die Nachrichten von Soldaten an der Front, oder die Schicksale ihrer Mitmenschen, die das Team antreiben. Selbst Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich nach dem Sieg in Schottland für „zwei Stunden des Glücks“.

Gareth Bale vor seinem letzten Länderspiel?

In Wales jedenfalls blicken sie voller Respekt auf den Gegner. Es müsse „unglaublich schwer sein, in ihrer Haut zu stecken", sagte Nationalspieler Ben Davies: „Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir nicht jeden Tag miterleben müssen, wie hart es ist und wie schwer es für sie sein muss, ihr Leben zu verlieren." Eine kleine Zahl an Freikarten für das Cardiff City Stadium soll laut BBC an ukrainische Geflüchtete verteilt werden.