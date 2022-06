NBA Finals: "Milchgesichtiger Killer" Derrick White legt einen Mythos lahm

Mega-Comeback! Horford führt Celtics zu Sieg in Spiel 1

Derrick White kam als Teil der Dennis-Schröder-Rochade zu NBA-Finalist Boston Celtics. In den Playoffs wächst der Defensiv-Spezialist über sich hinaus - offenbar auch aufgrund privater Freuden.

Die Golden State Warriors haben Steph Curry und Klay Thompson. Die Splash Brothers. Ein wandelnder Mythos. Landauf, landab als Scharfschützen gefürchtet, die ihr Team bereits zu drei Meistertiteln und nun erneut in die NBA Finals geworfen haben.

Jayson Tatum und Kollegen, die schon in der regulären Saison die beste Defensive der Liga gestellt haben, sind in der entscheidenden Phase des 120:108-Auswärtssiegs in Spiel 1 erneut ihrem Ruf als Defensivkünstler gerecht geworden und ihrem 18. Titel damit einen großen Schritt näher gekommen.