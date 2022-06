Transfermarkt: Sadio Mané zum FC Bayern? Liverpool-Star verrät Lieblingsklub

So ist der Stand bei Mané und den Bayern

Dass Sadio Mané vom FC Bayern umworben wird, ist bekannt. Nun ließ der Senegalese in einem Interview nach dem Qualifikationsspiel zwischen seiner Nationalmannschaft und Benin erneut aufhorchen.

Nach der Partie wurde Mané gefragt, was er von den beiden Vereinen halte, die an ihm großes Interesse zeigen, also dem FC Bayern und dem FC Barcelona.