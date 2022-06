Sander Sagosen vom THW Kiel muss verletzt vom Feld - Final Four in CL in Gefahr?

Sander Sagosen verletzt sich in der Partie zwischen dem THW Kiel und Hamburg. Fällt er für das Final Four in der Champions League aus?

Auch Pekeler verletzt

Kiel hat die Meisterschaft in der HBL bereits verpasst - diese sicherte sich der SC Magdeburg. Doch in der Champions League steht der Rekordmeister im Final Four, das am 18. und 19. Juni in Köln stattfindet. Für die Kieler Nachrichten erscheint ein Einsatz Sagosens, der im Sommer 2023 zu Kolstad Handball wechseln wird, „utopisch“.