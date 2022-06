Rallye-WM: Tänak gewinnt auf Sardinien

Der Weltmeister von 2019 hatte das Rennen seit dem Ausfall des bis dahin führenden Finnen Esapekka Lappi (Toyota) am Samstagmorgen dominiert. Hinter Tänak belegte Craig Breen (Irland/Ford) Platz zwei.

In der Gesamtwertung führt weiterhin mit 120 Punkten der auf Sardinien fünftplatzierte Finne Kalle Rovanperä (Toyota). Der 21-Jährige hatte zuletzt die drei WM-Läufe in Schweden, Kroatien und Portugal gewonnen und geht mit 55 Punkten Vorsprung im Klassement in die Rallye Kenia Ende Juni.