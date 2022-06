Bundesliga: Als Borussia Mönchengladbach dem FC Bayern die Meisterschaft klaute

Es gab Zeiten, in denen die Meisterschaft erst am letzten Spieltag wurde. Wie im Juni 1971, als Borussia Mönchengladbach und Bayern München vor dem Saisonfinale ein Törchen trennte. SPORT1 erinnert sich.

Erst in ihrer achten Spielzeit kürt die Bundesliga ihren Meister am letzten Spieltag. In diesen gehen Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach und Tabellenführer Bayern München am 5. Juni 1971 punktgleich und mit nahezu identischem Torverhältnis.