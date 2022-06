DFB-Team: Darum fehlte BVB-Zugang Adeyemi gegen Italien im Kader von Hansi Flick

Im Nations-League-Spiel gegen Italien schaffte es BVB-Neuzugang Karim Adeyemi nicht in den Spieltagskader. Ausschlaggebend dafür war jedoch nicht eine Verletzung.

Während die DFB-Stars am Samstagabend bei drückend-schwülen Temperaturen um die 30 Grad in Bologna ein 1:1 gegen Italien erkämpften , drückte Karim Adeyemi nur im weißen DFB-Shirt von der Tribüne aus die Daumen.

Der 20 Jahre alte Shootingstar, den Borussia Dortmund für rund 33 Millionen Euro (inklusive Boni) von RB Salzburg geholt hat , schaffte es nicht in den Spieltagskader. Nach SPORT1 -Informationen war der Angreifer nicht verletzt.

Auch Stach und Reus fehlten

Neben dem Neu-Dortmunder traf es auch Mainz-Profi Anton Stach und Marco Reus, der wegen leichten Anzeichen eines Infekts nicht in Italien dabei war und im Laufe des Samstags ins DFB-Camp nach Herzogenaurach gereist war.

Vorm England-Spiel am Dienstag muss Flick erneut drei Spieler aussortieren. Ob es Adeyemi bei seinem „Heimspiel“ in München dann in den Kader schafft, bleibt abzuwarten.