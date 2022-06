Motorrad: Schrötter Fünfter in Barcelona

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist beim Großen Preis von Spanien in der Moto2 auf Rang fünf gefahren. Der 29-Jährige aus Vilgertshofen startete in Barcelona von Platz neun, fuhr schnell auf Rang fünf vor und hielt sich in der Folge mit einigem Abstand aus dem Kampf an der Spitze heraus.