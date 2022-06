Infantino zeigt "Grüne Karte für den Planeten"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat am Weltumwelttag am Pfingstsonntag ein Zeichen für den Umweltschutz gesetzt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat am Weltumwelttag am Pfingstsonntag ein Zeichen für den Umweltschutz gesetzt. „Die FIFA trägt ihren Teil dazu bei, mit unserem Ziel, die Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 klimaneutral auszutragen“, sagte der Schweizer Chef des Weltverbandes in einer Videobotschaft.