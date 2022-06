Anzeige

AS Rom zeigt wohl Interesse an WM-Held Mario Götze Nächster Interessent für Götze?

Ausgleich in der Nachspielzeit: Platzen hier Götzes Meisterträume?

Mario Götze von PSV Eindhoven weckt das Interesse mehrerer Top-Klubs. Vor allem aus Italien kommen offenbar Lockrufe.

Conference-League-Sieger AS Rom ist offenbar an der Verpflichtung von Mario Götze von der PSV Eindhoven interessiert. Das berichtet der Corriere dello Sport am Sonntag.

Als Ablösesumme sind fünf Millionen Euro für den 30 Jahre alten Ex-Dortmunder und -Münchner im Gespräch. Götze hatte das 1:0-Siegtor im WM-Endspiel 2014 gegen Argentinien erzielt. Er soll den Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan bei der Roma ersetzen, denn der Armenier wird voraussichtlich zu Inter Mailand wechseln.

Götze könnte Eindhoven in diesem Sommer trotz Vertrags bis 2024 vorzeitig verlassen.

Lissabon? Mailand? So ist der Stand um Götze

SPORT1 weiß: Benfica Lissabon um Neu-Trainer Roger Schmidt will den dribbelstarken Kicker gerne verpflichten. Schmidt arbeitete bereits in Eindhoven erfolgreich mit Götze zusammen. Unter dem Ex-Leverkusener kam der Weltmeister-Torschütze von 2014 in der abgelaufenen Saison in 52 Pflichtspielen auf zwölf Treffer und elf Torvorlagen.

Statt Portugal liebäugelt der Noch-Eindhovener aber eher mit einem Transfer nach Italien, was zu Roms Interesse passen würde. Passend dazu: Götzes Berateragentur Sports360 hat kürzlich erst in Turin ein Außenbüro eröffnet. Nach SPORT1-Informationen ist allen voran der frischgebackene Serie-A-Meister AC Mailand am Angreifer interessiert.

Nach SPORT1-Informationen hat Götze eine festgeschriebene Ausstiegsklausel, die bei vier bis fünf Millionen Euro liegt und die vor Juli gezogen werden kann.

Mit dem Kopf zum Sieg: Götze zeigt neue Qualitäten

Götze selbst kann sich einen Wechsel in diesem Sommer gut vorstellen, könnte nach zwei Jahren in der niederländischen Eredivisie nun den nächsten Schritt machen. Er träumt weiterhin davon, in seiner Karriere noch die Champions League zu gewinnen.

